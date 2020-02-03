Британия после Brexit нет будет соблюдать стандарты ЕС - Джонсон

Борис Джонсон расскажет, чего собирается добиться на переговорах с ЕС об отношениях после истечения переходного периода Brexit.

После выхода из ЕС Великобритания перестанет соблюдать стандарты Евросоюза в области защиты окружающей среды, прав трудящихся и государственных экономических субсидий.

Такие выводы можно сделать, прочитав отдельные тезисы из речи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на тему Brexit, с которой он собирается выступить перед предпринимателями в понедельник, 3 февраля. Отрывки из этого документа были обнародованы в ночь на 3 февраля, передает DW.

Ожидается, что Борис Джонсон раскроет в этом выступлении цели, которых он постарается достичь на предстоящих переговорах о дальнейшем развитии отношений между Лондоном и Брюсселем.

По сведениям информагентства Bloomberg, Джонсон собирается заявить, что на переговорах с Евросоюзом он хотел бы добиться сделки уровня торгового соглашения с Канадой, однако будет готов довольствоваться и более общим договором, таким, как и торговое соглашение с Австралией.

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По информации источника агентства, команда Джонсона будет готова покинуть переговоры и без сделки. Это будет означать, что торговые отношения между Великобританией и ЕС после завершения переходного периода в конце 2020 года будут регулироваться общими правилами Всемирной торговой организации (ВТО), предполагающими наличие таможенных пошлин, до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос об их возможном снижении.

Джонсон в очередной раз подчеркнет, что в случае установления с Евросоюзом торговых отношений, подобных тем, что прописаны в торговом соглашении с Канадой, Великобритания не будет признавать над собой юрисдикцию европейских судов и соблюдать иные стандарты ЕС, к примеру, в области защиты окружающей среды, трудового законодательства, государственных субсидий, подчеркнул собеседник агентства Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, референдум о Brexit состоялся в Великобритании и на Гибралтаре 23 июня 2016 года. 29 марта 2017 года началась процедура официального выхода Британии из Европейского Союза. 25 ноября 2018 года лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit. 9 января 2020 года Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit, предусматривающий выход страны из ЕС до 31 января 2020 года.

С 1 февраля 2020 Великобритания покинула Европейский союз. По условиям о выходе из ЕС, до конца 2020 года в отношениях Лондона и Брюсселя продлится переходный период, в течение которого стороны преимущественно сохранят нынешние правила сотрудничества и будут стараться выработать новые.

ЕС предлагает Лондону соглашение, основанное на равной конкуренции без пошлин и квот. Если стороны не договорятся о сделке, торговые отношения между Британией и ЕС будут регулироваться правилами ВТО, которые предусматривают наличие пошлин, пока не будет урегулирован вопрос об их возможном снижении.