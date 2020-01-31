Неизвестные на внедорожнике пытались атаковать резиденцию Трампа

Двое человек на внедорожнике прорвались через два контрольно-пропускных пункта.

Резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде попытались атаковать.

Об этом сообщает телеканал CBC12 News.

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Двое человек на внедорожнике прорвались через два контрольно-пропускных пункта. Охранники открыли огонь по автомобилю. Нарушители попытались скрыться, но их арестовали.

Трамп должен был прибыть в резиденцию с первой леди в пятницу, 31 января.