Неизвестные на внедорожнике пытались атаковать резиденцию Трампа
20:43, 31 января 2020Мир
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Двое человек на внедорожнике прорвались через два контрольно-пропускных пункта.
Полиция задержала двух человек, находившихся во внедорожнике / фото WPEC
Резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде попытались атаковать.
Об этом сообщает телеканал CBC12 News.
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Двое человек на внедорожнике прорвались через два контрольно-пропускных пункта. Охранники открыли огонь по автомобилю. Нарушители попытались скрыться, но их арестовали.
Трамп должен был прибыть в резиденцию с первой леди в пятницу, 31 января.
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