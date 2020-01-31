Жителя Индии, захватившего 20 детей, застрелили полицейские
08:27, 31 января 2020Мир
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Заложники не пострадали.
Полицейские на месте инцидента / фото: HT Photo
В Индии полицейские застрелили мужчину, который взял в заложники 20 детей, приглашенных на день рождения его дочери.
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Злоумышленником оказался мужчина по имени Суреш Батам, который ранее обвинялся в убийстве, передает India Today.
Как сообщается, мужчина пригласил детей в возрасте от шести месяцев до 15 лет на день рождения своей дочери. Пришедшие на праздник несовершеннолетние были взяты в заложники.
Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Суреш обстрелял их. По данным издания, трое стражей порядка получили ранения. В ходе спецоперации преступника удалось ликвидировать. Дети не пострадали.
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