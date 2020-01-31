Жителя Индии, захватившего 20 детей, застрелили полицейские

Заложники не пострадали.

В Индии полицейские застрелили мужчину, который взял в заложники 20 детей, приглашенных на день рождения его дочери.

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Злоумышленником оказался мужчина по имени Суреш Батам, который ранее обвинялся в убийстве, передает India Today.

Как сообщается, мужчина пригласил детей в возрасте от шести месяцев до 15 лет на день рождения своей дочери. Пришедшие на праздник несовершеннолетние были взяты в заложники.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Суреш обстрелял их. По данным издания, трое стражей порядка получили ранения. В ходе спецоперации преступника удалось ликвидировать. Дети не пострадали.