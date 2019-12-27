Террористы ИГИЛ казнили 11 заложников-христиан на Рождество - СМИ

Трагедия произошла в Африке.

Африканские террористы казнили 11 заложников христианского вероисповедания в день празднования Рождества Христова.

Об этом сообщает нигерийский журналист Ахмад Салкида на собственной странице SALKIDA.com в интернете.

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По его информации, преступление совершили боевики организации ISWAP – так называемой "Западноафриканской провинции Исламского государства". Это бывшие члены террористической группировки "Боко харам", которые таким образом отомстили за смерти своих главарей в Ираке и Сирии. Из 13 заложников, данные о которых имел журналист, живыми остались двое – оба мусульманина. Салкида утверждает, что террористы предлагали обмен заложников на своих арестованных соратников, но власти Нигерии не согласились на это.

Как сообщалось, накануне Рождества в результате нападения исламистов на севере Буркина-Фасо было убито по меньшей мере 35 гражданских лиц, большинство из погибших-женщины. По информации армии страны, двойная атака была совершена исламистами одновременно на военную базу и город Арбинда в провинции Сум. Кроме гражданских, во время нападений погибли семеро военных. Также сообщается о гибели во время нападения 80 исламистов.