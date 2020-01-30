"Поезда в Крым не остановим": в РФ прокомментировали новые санкции

Традиционно Захарова выступила с критикой в адрес ЕС, США и Канады.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали введение Евросоюзом, Канадой и США новых санкций за агрессивные действия в отношении Украины.

Спикер ведомства Мария Захарова заявила, что "попытки санкционного давления выглядят все более нелепо" и заверила, что оно не остановит железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом, передает ТАСС.

"С каждым разом инициированная Вашингтоном попытка давления выглядит все более нелепо. Эти все действия не приносили нужных Вашингтону и Оттаве результатов раньше и не принесут их и сейчас. Никакие санкции не могут остановить железнодорожное сообщение между Крымом и остальной территорией России, как, видимо, об этом мечтают в Соединенных Штатах Америки", - заявила Захарова.

По ее словам, новые санкции Евросоюза против крымских оккупантов не останутся без зеркального ответа. Она также отметила, что антироссийские санкции США и Канады создают не лучший фон для начала работы послов этих государств в России.

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"Я также хотела бы заметить, что власти США и Канады предпринятыми недружественными шагами создают не лучший фон для начала работы своих послов в России, которые недавно прибыли в Москву. Их заверения в стремлении к выстраиванию конструктивных отношений оказались сходу поставленными под сомнения", - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, в Парламентской ассамблее Совета Европы утвердили полномочия делегации депутатов Государственной думы Российской Федерации, поскольку РФ платит взносы и демонстрирует "прогресс" в выполнении Минских соглашений.