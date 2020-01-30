США ввели новые санкции в отношении России из-за действий против Украины

Ограничительные меры введены против 8 человек и одной компании в связи с агрессией и оккупацией Крыма.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации из-за дестабилизирующих действий против Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США (Департамента казначейства).

В частности, Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства применило ограничительные меры против восьми человек и одной компании в ответ на постоянную агрессию РФ против Украины и оккупацию Крыма. Ранее против семи из этих лиц, являющихся так называемыми "лицами" на территории оккупированного Крыма, санкции ввел Европейский Союз - за проведение незаконных местных выборов в сентябре 2019 года.

Так, санкции введены против так называемых "главы Совета министров Республики Крым (премьер-министра)" Юрия Гоцанюка, "исполняющего обязанности так называемого губернатора Севастополя" Михаила Развожаева, председателя так называемого "законодательного собрания" Севастополя Владимира Немцева, "председателя избирательной комиссии" Севастополя Сергея Даниленко, "замглавы избирательной комиссии" Севастополя Лидии Басовой, "секретаря избирательной комиссии Севастополя" Екатерины Пирковой и члена Совета федерации Российской Федерации, которая представляет оккупированный Севастополь, Екатерины Алтабаевой.

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Кроме того, санкции введены против одного человека и компании из-за осуществления железнодорожных перевозок в оккупированный Крым из России, что способствует усилиям российских властей в углублении экономической интеграции с оккупированным полуостровом.

Так, ограничительные меры введении против основанной в Москве частной железнодорожной компании Grand Service Express, которая начала осуществлять железнодорожные перевозки через мост, незаконно построенный в Керченском проливе, а также против генерального директора этой компании Александра Ганова.

В Соединенных Штатах заявили, что введение этих санкций демонстрирует непоколебимую настроенность США наказать Россию за дестабилизирующие действия в Украине.

При этом в Посольстве Украины в США приветствовали введение новых санкций против РФ.

"Приветствуем решительные шаги наших американских партнеров. Это очень важный сигнал, что администрация США не будет мириться с агрессией России против Украины и никогда не признает попытку России аннексировать Крым", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 28 января Совет Евросоюза ввел санкции против семерых человек за организацию незаконных местных выборов в оккупированном Россией Крыму 8 сентября 2019 года, 29 января ограничительные меры против этих лиц ввела Канада.