ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации: платит взносы и демонстрирует "прогресс"

Документ не предусматривает введения каких-либо санкций в отношении российской делегации.

В Парламентской ассамблее Совета Европы утвердили полномочия делегации депутатов Государственной думы Российской Федерации, поскольку РФ платит взносы и демонстрирует "прогресс" в выполнении Минских соглашений.

Соответствующая резолюция была поддержана на зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге.

За соответствующее решение проголосовали 96 представителей делегаций в сессионном зале Ассамблеи выступили против - 44 и воздержались - 7.

В частности, Ассамблея согласилась "ратифицировать полномочия Российской Федерации" и вернуться к оценке достигнутого Россией прогресса, пока не будет представлен мониторинговый доклад по России по итогам визита содокладчиков ПАСЕ в РФ (не позднее апреля этого года).

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Теперь Мониторинговый комитет Ассамблеи должен внимательно следить за развитием событий в России с целью оценки соответствия демократическим стандартам новых конституционных изменений в РФ и их соответствия обязательствам РФ.

В резолюции сказано, что за последние шесть месяцев, со времени возвращения делегации РФ в сессионный зал Ассамблеи, Россией были рассмотрены некоторые рекомендации ПАРЕ. В частности, подчеркивается, что "все 24 незаконно взятых под стражу украинских моряка, захваченных в Керченском проливе, вернулись в Украину в рамках обмена заложников". В то же время отмечается, что в обмене участвовал Владимир Цемах, который разыскивался для допроса по делу сбития самолета рейса MH17.

"Определенный прогресс был достигнут по выполнению Минских соглашений. Российская Федерация принимала участие в так называемом совместном освобождении удерживаемых лиц, и вместе с Украиной готовит следующие обмены", - говорится в проекте резолюции.

Также отмечается, что РФ возобновила уплату взносов в бюджет Совета Европы.

"Российская Федерация оплатила все необходимые взносы в регулярный бюджет и в соответствии с отдельными соглашениями. Невыплаченные проценты (пеня) являются предметом обсуждения в Комитете министров Совета Европы", - говорится в тексте резолюции.

Ассамблея отклонила почти все поправки, касающиеся того, чтобы зафиксировать в тексте резолюции о необходимости прекращения незаконной аннексии Крыма, об обострении напряженности в Азовском море и о необходимости Россией уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также о военной агрессии на востоке Украины.

При этом Ассамблея поддержала только одну поправку в текст резолюции, согласно которой "ПАСЕ напоминает о своей позиции относительно незаконной аннексии Российской Федерацией Крыма".

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Также ПАСЕ отказалась поддержать поправку об отложении ратификации полномочий российской делегации.

Вместе с тем в резолюции содержится призыв к РФ полностью выполнить рекомендации, которые были указаны в предыдущих резолюциях №2034 (2015) и №2063 (2016).

В резолюции №2034 (2015) говорилось о том, что незаконная аннексия Крыма Россией и участие и действия России, которые привели к этой аннексии, являются серьезным нарушением международного права. Тогда ПАСЕ осудила незаконную аннексию Крыма и интеграцию полуострова в состав РФ.

Текст нынешней резолюции подготовил известный своей пророссийской позицией депутат из Нидерландов Тини Кокс. Документ не предусматривает введения каки-либо санкций в отношении российской делегации.

Как сообщал УНИАН, регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял два решения о том, что российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций.