В Instagram появился аккаунт Ангелы Меркель

Об этом сообщает ТАСС.

В нем пока опубликовано 46 фото, которые, согласно пояснению к профилю, позволяют ознакомиться "с политической работой Ангелы Меркель через объектив официальных фотографов германского правительства".

Спустя всего несколько часов после регистрации на аккаунт подписались более 1,2 тыс. человек.

Читайте такжеФотохостинг Instagram запустил приложение для создания коллажейФотографии предоставляют возможность ознакомиться с жизнью главы правительства ФРГ, которая насыщена визитами, переговорами, протоколами. Здесь и встреча "нормандской четверки", и аудиенция Меркель у папы римского Франциска, а также ряд других примечательных кадров.

Читайте такжеМеркель признана самой влиятельной женщиной мира по версии ForbesРанее УНИАН сообщал, что социальная сеть Instagram ужесточила правила размещения откровенных фотографий и дискриминационных изображений.