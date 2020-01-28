Премьеру Израиля официально предъявили обвинение в коррупции

Биньямин Нетаньяху станет первым действующим премьер-министром, который предстанет перед судом в истории страны.

Во вторник, 28 января премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху официально предъявили обвинение в коррупции.

Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, сообщает НВ со ссылкой на CNN.

Генпрокурор Авичай Мандельблит представил обвинительное заключение в окружном суде Иерусалима после того, как Нетаньяху отозвал свой запрос на предоставление ему иммунитета от судебного преследования.

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По словам Нетаньяху, он невиновен, а расследование - это "попытка переворота".

Нетаньяху станет первым действующим премьер-министром, который предстанет перед судом в истории страны. Дата судебного разбирательства еще не назначена, но судебный процесс может занять годы.

В соответствии с израильским законодательством Нетаньяху не обязан уходить в отставку после предъявления обвинения. Он должен уйти в отставку только в том случае, если его осудят и этот приговор будет подтвержден в процессе апелляции.

Напомним, в декабре 2018 года полиция Израиля рекомендовала предъявить премьер-министру и главе Министерства обороны страны Биньямину Нетаньяху новые обвинения в коррупции, но сам премьер все отрицает.

В ноябре 2019 года стало известно, что генеральный прокурор Израиля Аминадава Мандельблит выдвинул обвинения в коррупции против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.