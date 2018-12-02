Полиция Израиля подозревает Нетаньяху в коррупции – сам премьер все отрицает

В полиции заявили, что есть достаточное количество улик, указывающих на подкуп, мошенничество и злоупотребление полномочиями со стороны Нетаньяху и его жены.

Полиция Израиля рекомендует предъявить премьер-министру и главе Министерства обороны страны Биньямину Нетаньяху новые обвинения в коррупции, но сам премьер все отрицает.

Об этом заявила полиция в воскресенье, 2 декабря, передает Deutsche Welle.

В частности, премьер подозревается в том, что в 2014-2017 годах на должности министра связи предоставлял правовые привилегии израильской телекоммуникационной компании Bezeq, а взамен на это принадлежащий ей новостной портал Walla сообщал о Нетаньяху в позитивном ключе.

Предполагается, что таким образом Bezeq, против владельца которого Шауля Еловича также рекомендуется предъявить обвинения, мог незаконно получить сотни миллионов евро.

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Кроме того, нынешний глава правительств Израиля и его близкое окружение подозреваются в оказании влияния на то, кто назначался на должности в руководстве Walla. Решение о возбуждении дела должна принять прокуратура Израиля.

Нетаньяху все обвинения отрицает. На своей странице в Twitter он заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его жене обвинения в коррупции не имеет юридической силы и совсем недавно компетентные органы отклонили подобные рекомендации против ряда общественных деятелей. Он выразил уверенность, что "компетентные органы после изучения дела придут к такому же заключению".

Ранее полиция, после проведения двухлетнего расследования, уже рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции. Тогда речь шла о предполагаемом получении роскошных подарков стоимостью в десятки тысяч долларов от богатых меценатов, а также о тайном сговоре с владельцем одной из израильских газет. Эти подозрения премьер-министр также отвергал.