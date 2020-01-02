Нетаньяху будет просить парламент об иммунитете в уголовных делах

Это может задержать начало уголовного процесса против него на несколько месяцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обратится в парламент (Кнессет) с просьбой предоставить ему иммунитет от судебного преследования за тремя уголовными делами. Это может задержать начало уголовного процесса против него на несколько месяцев.

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Израильский премьер объявил о запросе за несколько часов до окончания срока, отведенного для подачи такого прошения. Суд не может начаться, когда подан запрос на иммунитет, пишет “Радио свобода”.

В ноябре прокуратура обвинила Нетаньяху во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. По версии следователей, премьер предоставлял государственные льготы на сотни миллионов долларов израильским медиамагнатам в обмен на подарки и лояльное освещение своей деятельности.

Нетаньяху все обвинения отрицает и называет дела политическими.

Израиль переживает политический кризис. В декабре Кнессет объявил о самороспуске после того, как все попытки сформировать правительство провалились. Новые парламентские выборы запланированы на 2 марта.

В конце декабря Нетаниягу победил на праймериз своей партии «Ликуд». Таким образом, именно он будет возглавлять партию на выборах.