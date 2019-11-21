Прокуратура Израиля выдвинула обвинение в коррупции против премьер-министра Нетаньяху - СМИ

Против него расследуют три отдельных дела - о мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Генеральный прокурор Израиля Аминадава Мандельблит сегодня выдвинул обвинения в коррупции против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Times of Israel.

Читайте такжеСША признали законность израильских поселений на Западном берегу Иордана

В частности, против Нетаньяху расследуют три отдельных дела, в рамках которых его обвиняют в таких противоправных действиях, как мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничестве.

"Нынешние выдвинутые обвинения против действующего руководителя израильского правительства - первый подобный случай в истории Государства Израиль. Пока законных оснований для отстранения Нетаньяху от премьерской должности из-за выдвинутых против него обвинений нет. Впрочем, эти обвинения против Нетаньяху только углубят политический кризис, который сейчас переживает Израиль", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на создание коалиционного правительства, после того, как не смог заручиться поддержкой достаточного количества парламентариев.