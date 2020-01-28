США официально подтвердили падение военного самолета в Афганистане

Самолет потерпел крушение в районе Дех Як провинции Газни, в районе с численным присутствием талибов.

Американские военные подтвердили, что один из их самолетов потерпел крушение на востоке Афганистана в понедельник.

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Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель командования американских сил в Афганистане полковник Сонные Леггетт. "Пока причина катастрофы расследуется, нет никаких признаков того, что авария была вызвана вражеским огнем. Мы предоставим дополнительную информацию, как только она будет доступна", - написал Леггетт в Twitter.

Самолет потерпел крушение в районе Дех Як провинции Газни, в районе с численным присутствием талибов. Неизвестно, сколько людей было на борту.

Аккаунты талибов в социальных сетях опубликовали кадры со сгоревшим самолетом с маркировкой ВВС США.

На видео показан самолет Bombardier E-11A - тип реактивного самолета, который используется ВВС США для электронного наблюдения за Афганистаном. Данные этого видео не подтверждены.

Сначала афганские власти заявили, что разбившийся самолет государственной авиакомпании Ariana, но компания быстро это опровергла.

Самолет - E-11A, один из четырех в ВВС США. По сути, это адаптированный представительский самолет Bombardier, выбранный за его способность летать на большой высоте и с увеличенной дальностью полета.

Его задача - обеспечить лучшую связь между воздушными и наземными силами, а также между различными типами самолетов, которые работают в труднодоступной местности или используют несовместимые каналы передачи данных.

Самолеты - вместе с аналогичной электроникой, установленной на беспилотных системах - сыграли важную роль в афганском конфликте, где горный ландшафт является серьезной проблемой для современных военных коммуникаций.

Предполагается, что у талибов нет таких зенитных ракет, которые необходимы для сбивания самолетов, летающих на больших высотах.