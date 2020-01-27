Афганский авиаперевозчик Ariana опроверг крушение своего лайнера: принадлежность упавшего самолета неизвестна

Иранские СМИ сообщили, что в стране рухнул самолет ВВС США, но эта информация не подтверждена.

Государственный авиаперевозчик Ariana отрицает, что один из его самолетов потерпел катастрофу.

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Как сообщает BBC, самолет упал в провинции Гажни, в регионе с сильным присутствием боевиков «Талибана». Местные власти изначально сообщили о крушении пассажирского борта, но авиаперевозчик не подтвердил эту информацию.

В Ariana заверили, что в момент крушения в небе находились всего два самолета компании, и оба были в безопасности. Один из самолетов летел в Кабул и уже приземлился, другой летит в Дели и скоро должен сесть.

Профильное ведомство Афганистана также заявило, что ни один гражданский борт в стране не разбивался. Кроме того, представитель «Талибана» сообщил журналистам, что его группировка пока не нашла самолет.

Представитель местной полиции рассказал журналистам, что информации о потерях пока нет, и причины авиакатастрофы неизвестны. Он добавил, что самолет был объят огнем.

Иранские медиа заявили, что в Афганистане был сбит самолет ВВС США, но эта информация не подтверждена.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного ведомства в Кабуле сообщает, что ни один самолет сил США или НАТО в Афганистане не разбился.

Отмечается, что десятки частных лиц и организаций используют авиацию в небе над Афганистаном для перевозки военных ресурсов или гуманитарной помощи.

Ранее СМИ сообщили, что в Афганистане потерпел крушение и сгорел авиалайнер компании Ariana Afghan Airlines, на борту которого могли находиться более 80 человек.