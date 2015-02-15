Меркель выдвигают на Нобелевскую премию мира из-за Украины
Депутаты Бундестага от Христианско-демократической (ХДС) партии объявили о выдвижении руководителя ХДС канцлера Ангелу Меркель кандидатом на Нобелевскую премию мира.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Augsburger Allgemeine.
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В сообщении депутатов Бундестага от ХДС Карла-Георга Феллмана и Сильвии Пантел, которое опубликовано в издании Bild am Sonntag, уточняют, что причиной номинации стали усилия Ангелы Меркель по достижению мира в Украине. В частности, они считают "огромным успехом" подписание второго минского соглашения с участием немецкого канцлера и французского президента Франсуа Олланда.
Согласно правилам Нобелевского комитета, парламентарии имеют право подавать своих кандидатов на Нобелевскую премию мира.
Отмечается, что последний раз гражданин Германии получал эту премию в 1971 году - тогда ее также вручили канцлеру Германии Вилли Брандту. Основанием для его награждения был вклад в "ослабление напряженности между Востоком и Западом".