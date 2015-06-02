Россия предполагает, что ситуация с "Мистралями" решится в течение лета

Об этом сказал журналистам помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеВо Франции предложили спасать мигрантов на построенных для России "Мистралях" – СМИ

"Я думаю, что в течение лета, к осени ситуация (с "Мистралями") уже должна разрешиться", - сказал Кожин журналистам.

"Вы знаете, она не от нас зависит, я не могу назвать вам число. Это же не от нас зависит. Завтра президент Франции примет решение, и все разрешится, это от них зависит. Мы хотели бы, чтобы это решилось бы вчера", - сказал Кожин.

Напомним, Франция и Россия 17 июня 2011 года заключили контракт на постройку ипоставку в Россию двух вертолетоносцев типа "Мистраль"общей стоимостью около €1,2 млрд. По контракту первый вертолетоносец - "Владивосток" - должен был быть передан Москве осенью 2014 года. Сроки его передачи откладывались уже несколько раз в связи с ситуацией на востоке Украины.