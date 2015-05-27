Заявивший об отказе от "Мистралей" российский чиновник получил строгий выговор – СМИ

Как пишет "Коммерсант", "слова чиновника уже вчера обернулись для него строгим выговором от вице-премьера Дмитрия Рогозина, поскольку Россия от кораблей официально не отказывалась, французов в Москве никто не ждал, а господин Бочкарев в переговорном процессе по Mistral ни разу не участвовал".

По данным издания, Рогозин в связи с инцидентом поручил разработать регламент общения с прессой, по которому давать комментарии его подчиненные смогут только с личного разрешения председателя коллегии.

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Стоит отметить, что Франция, за данными издания, среагировала сдержанно: официальный представитель корпорации DCNS (отвечает за строительство Mistral) Эммануэль Годе заявил, что ему запрещено комментировать тему до начала официальных переговоров об определении объема средств, возвращаемых при расторжении контракта.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 мая, Бочкарев заявил, что Россия отказалась от заказанных во Франции вертолетоносцев типа Mistral ("Мистраль"), сейчас обсуждается только сумма компенсации.

Напомним, Франция и Россия 17 июня 2011 года заключили контракт на постройку и поставку в Россию двух вертолетоносцев типа "Мистраль"общей стоимостью около €1,2 млрд. По контракту первый вертолетоносец - "Владивосток" - должен был быть передан Москве осенью 2014 года. Сроки его передачи откладывались уже несколько раз в связи с ситуацией на востоке Украины.



