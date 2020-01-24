В Индонезии рыба проткнула шею 16-летнему парню, тот выжил (фото 18+)

Добраться до берега потерпевшему с рыбой в шее помог его друг.

В Индонезии хищная рыба сарган проткнула челюстями шею 16-летнему подростку, когда тот рыбачил, и протянула его за собой. Сделать крайне тяжелую операцию врачи согласились не сразу.

Об этом сообщает BBC Украина.

По словам потерпевшего, это была обычная ночная рыбалка с его другом Сарди. Оба были на разных лодках.

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За полкилометра от берега, когда рыбаки включили фонарики, рыба стянула парня с лодки и проткнула в воде его шею, а когда тот пытался убежать – рыба била его хвостом. Тогда подросток схватил хищника и сжал его.

Добраться до берега потерпевшему с рыбой в шее помог его друг. В первой больнице семье с потерпевшим отказали, потому что не имели соответствующего оборудования, чтобы вытащить рыбу.

Отцу с 16-летним подростком пришлось ехать в другую провинцию. Там парню сделали тяжелую 5-часовую операцию.

Сейчас юного рыбака уже выписали из больницы, но медицинское сопровождение его раненой шеи продолжается.

Отмечается, что сарган напал на парня, потому что тот включил свет. А свет этот морской хищник не любит.