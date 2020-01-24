Лукашенко признался, что у него нет мобильного телефона
Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не имеет мобильного телефона.
Читайте такжеМы люди военные, время непростое: Лукашенко сменил военное руководство Беларуси
Об этом сообщает агентство БелТА.
"У меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, то его приносит адъютант.
"Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что никогда не согласится на интеграцию страны с Россией, поскольку тогда граждане его «съедят за полтора-два года».