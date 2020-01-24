Лукашенко об интеграции с Россией: не хочу быть последним президентом Беларуси

Белорусский президент фактически подтвердил существование разговора с Путиным на тему возможной интеграции двух стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что никогда не согласится на интеграцию страны с Россией, поскольку тогда граждане его «съедят за полтора-два года».

Об этом он заявил во время внезапного визита на отечественный завод газетной бумаги в Шклове, передает корреспондент Белта.

«У нас есть своя страна. Мы суверенные и независимые. Мы своими мозгами и руками, что могли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-то страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», – сказал он.

Читайте такжеМы люди военные, время непростое: Лукашенко сменил военное руководство Беларуси

Лукашенко добавил, что еще два года назад «четко и однозначно» дал понять российскому президенту Владимиру Путину, что «этого в Беларуси не может сделать никто».

«Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение года после принятия подобного решения», – отметил Лукашенко.

«Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним не хочу», – ответил белорусский президент. При этом он отметил, что «россияне – наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас».

Напомним, 20 декабря против интеграции с Россией в центр Минска вышли тысячи протестующих. Это был один из крупнейших пикетов за последние годы.

Первая масштабная акция в Минске прошла 8 декабря. Белорусы выступают против "углубления интеграции" Беларуси и России. В акции под лозунгом "Нет аншлюсу" принимали участие несколько сотен человек. В этот же день президенты двух стран проводили многочасовую встречу в Сочи.