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Троих россиян объявили в розыск за попытку отравления болгарского бизнесмена

17:25, 23 января 2020
Мир
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Россиян разыскивают в Болгарии за попытку убийства / фото УНИАН

Прокуратура Болгарии официально обвинили трех граждан России в покушении на убийство местного бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына и еще одного человека.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

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По данным прокуратуры, преступление было совершено в Софии между 28 апреля и 4 мая 2015 года. Россияне, имена которых не раскрываются, пытались убить троих человек фосфорорганическим веществом.

Все трое подозреваемых объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Напомним, в апреле 2015 года были отравлены болгарский предприниматель, владелец оружейной компании "Эмко" Эмилиан Гебрев, его сын и его директор фирмы. В организме Гебрева-старшего были обнаружены следы нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

Все трое мужчин почувствовали себя плохо, находясь в разных частях города, однако с утра в день отравления они находились в офисе своей компании. Всех отравленных удалось спасти.

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