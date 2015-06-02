Белый дом требует вернуть Сноудена в США

Об этом заявил в понедельник, 1 июня, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.

В ходе регулярного брифинга журналисты поинтересовались о возможности "пересмотреть дело Сноудена". Эрнест ответил отрицательно на данный вопрос.

"Сноуден обвиняется в очень серьезных преступлениях. Мы считаем, что он должен вернуться в США и предстать перед судом", – сказал представитель Белого дома.

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При этом он подчеркнул, что "для тех, кто совершает подобные разоблачения, есть механизм, позволяющий им выражать свои опасения". Однако Эрнест не уточнил, в чем заключается этот механизм.

В США Сноудену предъявлены обвинения в разглашении секретной информации. Он передал СМИ документы о программах электронной слежки АНБ, а в июне 2013 года бежал из США в Гонконг. Оттуда он вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор.