СМИ: Смертники на танке взорвали военную базу в Ираке, погибли до ста людей

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в армии и полиции.

Еще 46 человек были ранены во время атаки в иракской провинции Мутанна на юге страны, пишет агентство.

Читайте такжеВ Багдаде в результате взрыва погибли 10 человекОдновременно, по данным турецкого агентства Анадолу, по меньшей мере 82 человека погибли и 86 были ранены сегодня в Ираке во время двух атак смертников.

Первая атака в городе Фаллуджа провинции Анбар была осуществлена смертником на бронетранспортере, а вторая, с использованием танка, которая унесла более 40 жизней - на западе страны, пишет агентство.