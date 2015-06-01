СМИ: Смертники на танке взорвали военную базу в Ираке, погибли до ста людей
18:18, 01 июня 2015Мир
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Боевики ИД (Исламского государства) направили танк со взрывчаткой на базу сил безопасности и шиитских добровольческих формирований в иракском городе Самарра.
REUTERS
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в армии и полиции.
Еще 46 человек были ранены во время атаки в иракской провинции Мутанна на юге страны, пишет агентство.
Читайте такжеВ Багдаде в результате взрыва погибли 10 человекОдновременно, по данным турецкого агентства Анадолу, по меньшей мере 82 человека погибли и 86 были ранены сегодня в Ираке во время двух атак смертников.
Первая атака в городе Фаллуджа провинции Анбар была осуществлена смертником на бронетранспортере, а вторая, с использованием танка, которая унесла более 40 жизней - на западе страны, пишет агентство.
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