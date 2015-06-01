Нетаньяху согласен на создание государства Палестина

Об этом он заявил после переговоров с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Дождь со ссылкой на AFP.

«Я по-прежнему считаю, что единственным путем к длительному миру является сосуществование двух государств для двух народов, причем демилитаризованное палестинское государство должно признать еврейское национальное государство», — заявил Нетаньяху .

В ходе встречи обсуждались перспективы урегулирования ситуации в секторе Газа, и Нетаньяху вновь заявил о своей готовности к прямым переговорам, обвинив палестинские власти в отказе от участия в процессе.

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Теперь Штайнмайер отправится в Газу, где проведет переговоры с палестинским руководством. Ранее премьер автономии Рами Хамдалла заявил, что палестинцы будут добиваться создания государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Весной партия Нетаньяху одержала очередную победу на выборах в Кнессет. В ходе предвыборной кампании премьер заявлял, что исключает формирование палестинского государства, однако позже поправил свои слова.