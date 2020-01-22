Наследный принц Саудовской Аравии помог взломать телефон главы Amazon - СМИ

Предполагает, что украденные материалы с телефона миллиардера могли попасть в СМИ в качестве мести.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман послал по WhatsApp главе американской компании Amazon Джеффу Безосу вредоносный видеофайл, при помощи которого телефон Безоса был взломан.

Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на источники, знакомые с результатами криминалистической экспертизы телефона Безоса, передает DW.

Телефон главы Amazon был взломан в мае 2018 года. Через несколько часов после взлома с него было скачано огромное количество информации.

Впоследствии, через несколько месяцев, часть этой информации, в частности, смс-сообщения Безоса и его фотографии с любовницей, были опубликованы в американском таблоиде National Enquirer.

Читайте такжеЗа взломом переписки Макрона в 2017 году стоят хакеры из России - СМИ

The Guardian предполагает, что материалы могли попасть в таблоид в качестве мести, после того как принадлежащая Безосу газета The Washington Post активно освещала убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В организации этого убийства многие официальные лица, включая представителей ООН, подозревают Мухаммеда бин Салмана.

Джефф Безос периодически занимает первую строчку в рейтинге Forbes богатейших людей мира.

Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецгруппы из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. По-прежнему неизвестно, кто отдал приказ совершить это преступление. Мухаммед бен Салман взял на себя ответственность за случившееся, однако отрицает, что он приказал убить журналиста.

В декабре 2019 года суд в Саудовской Аравии приговорил пять человек к смертной казни по делу об убийстве Хашогги. Еще трое приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы по обвинению в попытке замести следы преступления.