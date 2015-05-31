Керри из-за перелома ноги отменил запланированные визиты и возвращается в США

Об этом заявил представитель госдепартамента, отставной контр-адмирал Джон Кирби, сообщает ТАСС.

Он подтвердил решение отменить запланированные на воскресенье и 2 июня визиты Керри в Мадрид и Париж.

Читайте такжеКерри обсуждал с Путиным ситуацию в Широкино и необходимость прекращения огня - Госдеп

Согласно сообщению, рентген подтвердил, что у 71-летнего Керри - перелом правой бедренной кости. Как заверил Кирби, травма не представляет опасности для жизни, поэтому глава внешнеполитического ведомства пребывает в хорошем расположении духа и надеется на полное выздоровление.

По словам Кирби, госсекретарь "очень сожалеет", что не может посетить Испанию и лично присутствовать на намеченной на 2 июня в Париже конференции по вопросам борьбы с группировкой "Исламское государство". Глава ведомства надеется принять участие в этом форуме "в удаленном режиме", из США.

Как сообщал УНИАН, Керри был госпитализирован в больницу в Женеве после падения с велосипеда во время прогулки в Сьонзье.