Силы коалиции нанесли новые удары по боевикам в Йемене

Целью рейдов, которые продолжились и утром в воскресенье, была авиабаза поблизости от основного аэропорта столицы и военные укрепления напротив комплекса президентского дворца, передает Би-би-си.

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