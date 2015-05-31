Силы коалиции нанесли новые удары по боевикам в Йемене

15:27, 31 мая 2015
Мир
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Из Йемена поступают сообщения о том, что военная коалиция во главе с Саудовской Аравией ночью нанесла новые авиаудары по позициям боевиков-хуситов в районе Саны.

REUTERS

Целью рейдов, которые продолжились и утром в воскресенье, была авиабаза поблизости от основного аэропорта столицы и военные укрепления напротив комплекса президентского дворца, передает Би-би-си.

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В субботу Саудовская Аравия сообщила, что в результате ракетного обстрела с территории Йемена погиб один саудовский пограничник и несколько получили ранения.

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