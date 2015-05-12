В Йемене в результате авиаудара погибли главари "Аль-Каиды"

По сообщениям йеменских чиновников, в результате удара беспилотника, явно американского,возле здания президентского дворца в городе Аль-Мукалла на юго-востоке Йемена, погибли четверо боевиков "Аль-Каиды", передает радио "Свобода".

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Среди них - командующий силами исламистов в провинции Ибб по имени Маамун Хатеб и оперативный агент Мухаммад Салех аль-Гораби, которого разыскивали за подготовку ряда нападений на банки в разных местах провинции Хадрамаута.

Сеть "Аль-Каида" и ее йеменское отделение воспользовались последними месяцами борьбы власти Йемена и коалиции под предводительством Саудовской Аравии против повстанцев группировки Хути и укрепили завоевания, в частности в провинции Хадрамаут.