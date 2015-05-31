В России решили создать из ВДВ "войска быстрого реагирования" и увеличить состав дивизий

00:02, 31 мая 2015
Мир
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Москва планирует увеличить до трех полков воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии.

REUTERS

На базе Воздушно-десантных войск (ВДВ) в России планируется создать войска быстрого реагирования.

Как пишет ТАСС, об этом в эфире радио РСН заявил 30 мая командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов.

"В России планируется формирование войск быстрого реагирования, основу которых должны составить Воздушно-десантные войска, способные действовать как самостоятельной группировкой, так и в составе группировки Сухопутных войск на отдельных направления", - сказал он.

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