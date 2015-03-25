В России трем частям ВДВ присвоили гвардейское звание за неизвестный "подвиг"

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, и учитывая ее заслуги в мирное время, постановляю: присвоить 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада», — отмечено в тексте указа, пишет Lenta.ru.

Аналогичное содержание имеют и указы, касающиеся 11-й ОДШБР и 38-го отдельного полка связи.

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Места и даты боевых действий, за участие в которых данные части получили гвардейские звания, в указах не раскрываются. Открытых сведений об участии этих частей и соединений в боевых действиях, подразумевающих проявление личным составом массового героизма, не имеется.

Известно, что личный состав 83-й бригады принимал участие в первой чеченской кампании 1994-1996 годов в составе сводных подразделений. Сама бригада на Северный Кавказ не перебазировалась. Боевые задачи в ходе обеих чеченских кампаний выполняли также военнослужащие 38-го отдельного полка связи.

Об участии военнослужащих данных трех частей в боевых действиях после официального окончания контртеррористической операции в Чечне не сообщалось.