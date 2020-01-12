Евросоюз осудил новые смертные приговоры в Беларуси

Беларусь остается последней страной Европы, где все еще практикуется смертная казнь.

Евросоюз призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь, а в перспективе – отменить ее.

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Как сообщает белорусская редакция «Радио Свобода», такое заявление сделала Европейская служба внешних связей после вынесения в Беларуси двух новых смертных приговоров.

ЕС выступает против применения смертной казни при любых обстоятельствах.

«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное Всеобщей декларацией прав человека, и является в высшей степени жестким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности. Ошибки правосудия необратимы ", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что 10 января коллегия Могилевского областного суда приговорила двух жителей Черикова - 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых - к смертной казни. Братья признаны виновными в убийстве 47-летней учительницы на почве личного конфликта.

Беларусь остается последней страной Европы, где все еще практикуется смертная казнь. Минск неоднократно призывали отменить ее.