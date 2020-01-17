В Женеве установят "женские" дорожные знаки (фото)

Всего будет установлено 250 знаков в шести вариациях.

Женева хочет подать пример другим городам в плане равенства полов с помощью новых дорожных знаков.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Читайте такжеБолее 85% женщин-депутатов европейских парламентов подвергались на работе психологическому насилию - опросВ четверг швейцарское город представил шесть вариантов дорожных знаков на пешеходных переходах. На знаках можно увидеть женские пары, пожилых и беременных женщин. Это первая такая инициатива в Швейцарии.

«Идея феминизации некоторых дорожных знаков может показаться анекдотичной», – сказала мэр Женевы Сандрин Салерно.

Однако, по ее словам, это не шутки. Скорее, речь идет о том, чтобы показать развитие общества, отметила она.

Как пояснила мэр, исторически публичное пространство было задумано мужчинами для мужчин.

«Под предлогом нейтральности знаки в подавляющем большинстве мужские. Эта вездесущность усиливает мнение о том, что некоторые люди, особенно женщины, но также меньшинства, чувствуют себя там менее комфортно, чем другие», – сказала Салерно.

Согласно замыслу, замена дорожных знаков должна способствовать укреплению чувства законности у каждого человека в общественном пространстве.

Всего будет установлено 250 знаков в шести вариациях. В настоящее время в Женеве также осуществляется проект по феминизации названий улиц.

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