В Минсоцполитики призвали женщин в селах говорить о своих проблемах (видео)

По статистике, 5% женщин в селах сталкивались с насилием в семье.

Министерством социальной политики изготовлено социальную рекламу по противодействию дискриминации по признаку пола, в частности, девушек и женщин из сельской местности.

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

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В министерстве призвали женщин озвучивать свои проблемы и добиваться их решения. Трансляция видеоролика будет способствовать повышению уровня информированности населения о скрытой дискриминации и преодолению гендерных стереотипов, подчеркнули в ведомстве.

По статистике, 5% женщин в селах сталкивались с насилием в семье. 48% не имеют доступа к медицинским услугам в пешей доступности. 26% хотели бы повысить уровень образования, но не имеют такой возможности.

Как сообщал УНИАН, жена президента Елена Зеленская инициирует присоединение Украины к «Партнерства Биарриц» по утверждению гендерного равенства.