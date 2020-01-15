Путин назвал замену Медведеву
18:44, 15 января 2020Мир
1173 0
Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.
Путин провел рабочую встречу с Мишустиным / uznayvse.ru
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.
Читайте такжеПутин придумал новую должность и решил назначить на нее Медведева
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность премьер-министра. Мишустин согласился.
Как сообщал УНИАН, правительство России подало в отставку. В свою очередь, Путин предложил ввести новую должность заместителя секретаря Совбеза РФ и назначить на нее Медведева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter