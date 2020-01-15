Путин назвал замену Медведеву

Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность премьер-министра. Мишустин согласился.

Как сообщал УНИАН, правительство России подало в отставку. В свою очередь, Путин предложил ввести новую должность заместителя секретаря Совбеза РФ и назначить на нее Медведева.