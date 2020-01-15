цей матеріал доступний українською

Путин назвал замену Медведеву

18:44, 15 января 2020
Мир
1173 0
Путин провел рабочую встречу с Мишустиным / uznayvse.ru

Читайте такжеПутин придумал новую должность и решил назначить на нее Медведева

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность премьер-министра. Мишустин согласился.

Как сообщал УНИАН, правительство России подало в отставку. В свою очередь, Путин предложил ввести новую должность заместителя секретаря Совбеза РФ и назначить на нее Медведева.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter