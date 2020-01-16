Силы США и Ирака возобновили операцию против ИГ – СМИ

Решение о возобновлении операции пока не было оглашено официально.

Подразделения ВС США и армии Ирака возобновили совместные операции против боевиков «Исламского государства» в регионе.

Читайте такжеВоенная база в Ираке с военными США подверглась ракетной атаке

Об этом со ссылкой на представителей администрации США сообщает «Голос Америки». Один из собеседников журналистов рассказал, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока что не в таком объеме, как прежде.

При этом, решение о возобновлении операции пока не было оглашено официально.

Источник добавил, что работа по обучению иракских военных пока не возобновилась, однако это – вопрос ближайшего времени.

Один из представителей администрации рассказал, что руководство Пентагона обсудило возобновление операции с иракцами, однако неизвестно, кто именно участвовал в этих переговорах. Кроме того, отсутствует информация о том, поддержали ли эту идею в официальном Багдаде.

Отношения между Вашингтоном и Багдадом испортились после того, как США ликвидировали иранского генерала Касем Сулеймани на территории Ирака 3 января

В Ираке эту операцию расценили как нарушение суверенитета страны. Иракский парламент проголосовал за вывод американских войск из страны, а премьер-министр Адиль Абдул-Махди попросил Вашингтон разработать план вывода войск.

США отвергли требование вывода войск с территории Ирака. Сейчас в Ираке размещены более 5 тыс. американских военных.

5 января международная антитеррористическая коалиция под предводительством США заявила о "приостановке" своей борьбы с террористической группировкой ИГ в Ираке.