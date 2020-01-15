В Испании загорелся аэропорт, пассажиров эвакуировали

Пожарные уже потушили пламя и аэропорт возобновил работу.

В аэропорту испанского города Аликанте возник масштабный пожар, в результате которого была проведена срочная эвакуация людей.

Об этом сообщает Alicante Plaza.

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Из терминала эвакуировали сотни пассажиров и работников аэропорта. По предварительным данным, пострадавших нет.

Огнеборцы потушили пламя за несколько часов.

Через 2,5 часа работа аэропорта была возобновлена. В связи с инцидентом самолеты для приземления были направлены на запасные полосы в Валенсии и Мурсии, также несколько рейсов были задержаны.

Причина возгорания пока не известна.

Как сообщал УНИАН в испанской провинции Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе, в результате чего погиб минимум один человек, восемь получили ранения, один человек считается пропавшим без вести.