В Иране продолжились протесты из-за сбитого украинского Boeing (фото)
На улицы городов Ирана вновь вышли протестующие после того, как власти признали, что по ошибке сбили пассажирский самолет украинских авиалиний МАУ под Тегераном.
Об этом сообщает Reuters.
В протестах принимают участие сотни граждан. Впрочем, полную картину события трудно получить из-за ограниченного доступа к независимым СМИ.
На видео очевидцев видно, как студенты скандируют: "Священнослужителей вон!" возле университетов, в то время как силовики их окружают.
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На снимках предыдущих протестов зафиксированы раненые и звуки выстрелов. Хотя полиция отрицала, что открывала огонь.
Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.
На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.
В первые часы после трагедии посольство Украины в Иране называло возможной причиной катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ аварию двигателя самолета. Также отмечалось, что «версия теракта исключается».
Впоследствии эта информация была изменена. «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», - заявили тогда в дипломатическом учреждении.
11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.