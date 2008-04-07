На яхте, захваченной пиратами, - только одна украинка

Кризисный центр Министерства иностранных дел Франции подтверждает наличие среди захваченных пиратами в Сомали заложников только одной гражданки Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В частности, в связи с появлением в СМИ противоречивых сообщений о наличии на борту французского судна „Le Ponant” от 10 до 20 граждан Украины, Посольство Украины во Франции официально обратилось в МИД Франции с просьбой предоставить полный перечень членов экипажа. В то же время, со ссылкой на „чрезмерное внимание СМИ к данному событию” французское внешнеполитическое ведомство отказалось удовлетворить просьбу украинского дипучреждения. Аналогичный запрос был направлен также по линии военного атташе в центр подготовки и проведения операций штаба ВС Франции. Ответ на этот запрос пока не получен.

Также с целью уточнения количества украинских граждан, которые, возможно, находятся на борту захваченной пиратами яхты, Департамент консульской службы МИД Украины обсудил этот вопрос непосредственно с кризисным центром МИД Франции. Представители кризисного центра подтвердили наличие среди заложников лишь гражданки Украины.

По данным Посольства, минувшую ночь яхта провела вблизи сомалийской провинции Пунтланд. 6 апреля был установлен первый контакт с пиратами. Никаких требований, в том числе относительно выкупа, от пиратов не поступало.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины во Франции и Департаменте консульской службы.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля вблизи Сомали пираты захватили французскую яхту класса люкс „Ponnant”. На борту яхты находится около 30 человек экипажа, среди которых гражданка Украины. В то же время некоторые СМИ сообщили о пребывании на судне, по меньшей мере, 10 украинцев.