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У берегов Греции затонула лодка с мигрантами: минимум 12 погибших

18:35, 11 января 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

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По информации береговой охраны, 21 человека удалось спасти. В лодке находились 50 человек. К поиску людей были привлечены вертолеты и корабли.

Спасатели прибыли на место происшествия после сигнала бедствия с лодки.

Как сообщал УНИАН, на востоке Турции затонула лодка, который перевозил мигрантов из Пакистана, Бангладеша и Афганистана. В результате аварии погибло 7 человек.

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