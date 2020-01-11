У берегов Греции затонула лодка с мигрантами: минимум 12 погибших
18:35, 11 января 2020Мир
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Спасатели прибыли на место происшествия после сигнала бедствия с лодки.
Иллюстрация / REUTERS
В западной части Греции затонула лодка, в которой находились мигранты. В результате инцидента погибли по меньшей мере 12 человек.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
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По информации береговой охраны, 21 человека удалось спасти. В лодке находились 50 человек. К поиску людей были привлечены вертолеты и корабли.
Спасатели прибыли на место происшествия после сигнала бедствия с лодки.
Как сообщал УНИАН, на востоке Турции затонула лодка, который перевозил мигрантов из Пакистана, Бангладеша и Афганистана. В результате аварии погибло 7 человек.
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