В Париже сорвана эстафета Олимпийского огня

Из-за беспорядков прервана эстафета Олимпийского огня в Париже.

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", из соображений безопасности огонь помещен в специальный автобус. Полицейские даже вынуждены были затушить факел.

У Эйфелевой башни, где началась эстафета, были зафиксированы многочисленные беспорядки между силами правопорядка и сторонниками независимости Тибета.

Париж был последним пунктом в европейской эстафете главного Олимпийского символа. Накануне шествие огня по улицам Лондона также не обошлось без эксцессов – сторонники независимости Тибета даже пытались погасить факел огнетушителем.