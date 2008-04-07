В Париже сорвана эстафета Олимпийского огня
14:53, 07 апреля 2008Мир
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Зафиксированы многочисленные беспорядки
Из-за беспорядков прервана эстафета Олимпийского огня в Париже.
Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", из соображений безопасности огонь помещен в специальный автобус. Полицейские даже вынуждены были затушить факел.
У Эйфелевой башни, где началась эстафета, были зафиксированы многочисленные беспорядки между силами правопорядка и сторонниками независимости Тибета.
Париж был последним пунктом в европейской эстафете главного Олимпийского символа. Накануне шествие огня по улицам Лондона также не обошлось без эксцессов – сторонники независимости Тибета даже пытались погасить факел огнетушителем.
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