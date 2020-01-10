Forbes: Если Иран действительно сбил самолет МАУ, то только из-за своей некомпетентности

У иранских военных было много способов распознать пассажирский самолет.

Одна из главных задач батареи противовоздушной обороны - это отличать дружеские и вражеские самолеты. Но несмотря на состояние высокой боевой готовности после иранского обстрела ракетами военной базы США в Ираке, силы ПВО Ирана допустили трагическую ошибку. И то, как они это сделали, удивляет военных экспертов.

Об этом пишет Forbes, напоминая, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о наличии у его страны доказательств, что украинский авиалайнер, который разбился недалеко от Тегерана, на самом деле был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Все 176 человек на борту, среди которых было 63 граждан Канады, погибли. Публичные обвинения Трюдо созвучны сообщениями многочисленных СМИ, которые, ссылаясь на анонимные источники, писали о аналогичные выводы разведки США. Правительство Ирана отрицает, что украинский самолет был сбит.

Читайте такжеBellingcat предоставила доказательства того, что украинский Boeing сбила ракета (фото)

Чиновники западной разведки убеждены, что ракету запустили из системы Тор-М1. Это система короткой дальности действия, произведенная в России, которая может поддерживать отряды пехоты, обеспечивать защиту ключевым объектам инфраструктуры или оборонять военные фортификации от самолетов на небольшой высоте, вертолетов или крылатых ракет. Установленная на грузовике, она может управлять одной или сетью пусковых установок.

Тор-М1 стреляет ракетами с небольшими боеголовками, которые содержат 32 фунта взрывчатки. Свои цели они разбивают металлическими обломками. Эксперты по вопросам обороны объяснили Forbes, что если иранская система работала должным образом, у нее было много способов распознать самолет МАУ, который выполнял рейс PS 752, как гражданский.

Читайте такжеИран откроет "черные ящики" в пятницу, но готов передать их вторым странам

Одна из нескольких загадок катастрофы заключается в том, что радар системы Тор-М1 должен был показать, что украинский Boeing 737-800 движется по часто используемому пути на северо-запад от аэропорта. По словам генерала ВВС США в отставке Дэвида Дептулы, если бы лайнер двигался в Иран, а не с его территории, его можно было бы принять за вражеский самолет.

"Сегодня остается много вопросов относительно того, почему и как все это произошло", - сказал эксперт.

Boeing 737-800 компании МАУ транслировал свой уникальный идентификационный код транспондера. Если бы даже система радиолокационного распознавания Тора-М1 не работала, как надо, операторы батареи должны были бы посмотреть на график авиаперелетов через зону на конкретное время. Рейс PS 752 задержался почти на час, взлетев в 6:12 по местному времени. Операторы Тора-М1 также должны были бы оценить траекторию и скорость самолета на радаре.

Читайте такжеForbes: Падение украинского Boeing в Иране кажется подозрительным

"Он что, летел низко и с высокой скоростью в направлении чувствительной зоны?" - удивлен Дептула.

Рейс PS 752 набирал высоту до отметки в 2,4 тысячи метров с относительно стабильной скоростью, когда данные с его транспондера вдруг перестали поступать. По словам Дептулы, это нормальные характеристики для авиалайнера.

"Он улетает из зоны, поднимается на средней высоте, не пытается скрыть свои данные. Все выглядит как рутинная операция", - добавил эксперт.

Для солдат, которые управляли батареей, два фактора усложняли процесс принятия решений: время и состояние высокой боевой готовности. У ракет Тор-М1 относительно короткий радиус действия на уровне 10-12 километров. При этом система может обнаружить цели в радиусе 17-20 километров. Не известно, интегрировал ли Иран батареи Тор-М1 со своей более широкой сетью обороны. Если конкретная боевая единица действовала независимо, учитывая скорость самолета, у солдат было от 30 секунд до 2,5 минут, чтобы решить, запускать ли ракеты-перехватчики. Так считает соучредитель аналитического центра Air Power Australia Карло Копп.

Читайте такжеАвстралия также получила разведданные о возможном попадании ракеты в самолет МАУ

Учитывая, что незадолго до того Иран обстрелял ракетами две базы США на территории Ирака в ответ на ликвидацию генерала Кассема Сулеймани, иранские силы ПВО, вероятно, действовали в режиме ослабленных правил в ожидании потенциального контрудара. Кроме того, солдаты могли быть под психологическим давлением и уставшие после пяти дней в режиме повышенной боевой готовности.

"Ваш баланс инициативы опирается на подход в духе "сперва стреляй, тогда задавай вопросы"", - сказал старший научный сотрудник по вопросам ракетной обороны Международного института стратегических исследований Майкл Еллемен.

Усугубляет ситуацию еще и отсутствие опыта. Иранские системы ПВО не испытывались со времен Ирано-иракской войны. Уровень подготовки иранских сил тоже под вопросом. По словам Коппа, несмотря на многочисленные способы выявления и четкие характеристики полета авиалайнера, для фатальной ошибки нет никакого оправдания.

"Единственное достойное объяснение - это некомпетентность", - сказал эксперт.

Читайте такжеВзрыв изнутри или снаружи мог стать причиной катастрофы самолета МАУ в Иране - эксперт

"Нет никаких доказательств того, что Иран тренирует своих ракетчиков лучше, чем Россия", - добавил он, указывая на уничтоженный малайзийский рейс MH17 над оккупированной российскими войсками частью Донбасса.

По словам Еллемена, несмотря на высокую скорость и сжатые временные рамки современной воздушной обороны, не будет удивительно, если украинский рейс PS 752 действительно был сбит силами Ирана.

"Я удивляюсь, что это не случается чаще", - сказал он.