Трюдо пригрозил Ирану санкциями

Канадский премьер намекнул, что санкции против Ирана могут ввести сразу несколько стран.

Правительство Канады готово рассмотреть введение санкций в отношении Тегерана в случае отказа допустить ее экспертов к расследованию причин авиакатастрофы украинского самолета "МАУ".

Читайте такжеBellingcat предоставила доказательства того, что украинский Boeing сбила ракета (фото)

Об этом заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо, передает ТСН.

По его словам, Канада будет требовать допуска своих специалистов, но, если будет отказ, то власть готова обсудить вместе с международными партнерами введение ограничений. О каких именно санкциях идет речь – Джастин Трюдо не уточнил.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил помощь в расследовании причин катастрофы украинского самолета рейса PS752.