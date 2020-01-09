Путин заявил, что Россия продолжит развивать свой военно-морской флот

По словам Путина, в ближайшее время доля современных образцов вооружения и техники в ВМФ России должна составить 70%.

Президент России Владимир Путин заявил в оккупированном Севастополе, что Россия продолжит развивать свой военно-морской флот.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, глава российского государства провел там совещание с руководством Министерства обороны и командным составом ВМФ, посвященное его основным направлениям развития на ближайшую и долгосрочную перспективу.

Путин напомнил, что «военно-морской флот всегда был и остаётся важнейшей, если не ключевой составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности».

«И в XXI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», - сказал он.

По его словам, все последние годы руководство РФ уделяло развитию ВМФ повышенное внимание, направляя на эти цели значительные ресурсы.

«Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащённым по последнему слову техники», - заверил Путин.

Он планирует, что в ближайшее время доля современных образцов вооружения и техники в ВМФ должна составить 70%, и что этот показатель должен удерживаться.

«Важно учитывать, что за последнее десятилетие качество и подходы к проектированию и строительству кораблей в мире заметно изменились. Сегодня сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно лишь при использовании передовых технологий и процессов во всём цикле создания этой техники, таких как 3D-моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также при унификации вооружения и основного оборудования, наличия современных судостроительных мощностей», - добавил российский лидер.

Как сообщал УНИАН, 9 января Путин во временно оккупированном Крыму наблюдал за пусками ракет.

В ходе этих военных учений состоялись пуски крылатых ракет "Калибр", потенциально способных нести ядерные боезаряды, и новых гиперзвуковых ракет "Кинжал".

При этом Путин находился на борту российского ракетного крейсера "Маршал Устинов", который базируется на Северном флоте в Североморске и вошел в Черное море для участия в ряде военных учений.

В прошлый раз Путин побывал на оккупированном полуострове, так же без согласования с властями Украины, в конце декабря.