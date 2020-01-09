"Где вы такое видели?!": Лукашенко пожаловался на РФ, которая хочет продавать Беларуси нефть по завышенным ценам

Лукашенко заявил, что его страна не будет покупать нефть у РФ.

Беларусь не может прийти к компромиссу с Россией относительно поставок нефти из-за слишком высокой цены, которую установил Кремль. В Минске называют ее выше мировой.

Об этом заявил 9 января президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет издание БелТА.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Москва хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых", - возмутился Лукашенко.

Лукашенко заявил, что его страна не будет покупать нефть в РФ до тех пор, пока цена на нее не будет снижена. Кроме того, он отметил, что Беларусь уже нашла другие каналы поставок нефти.

"Где вы такое видели?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене нефти из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем, и нашли", - прокомментировал Лукашенко.

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Как сообщалось, с 1 января 2020 года российские компании прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно пытался договориться с российским президентом Владимиром Путиным о подписании новых соглашений, но безуспешно.

По данным "Білнафтохіму", цена поставок нефти из РФ в Белоруссию составляет 83% от мировой цены на нефть. Беларусь является крайне зависимой от российской нефти. Страна ежегодно импортирует около 24 миллионов тонн нефти из РФ. При этом 6 млн тонн используются для удовлетворения собственных потребностей, а остальное поставляется в Европу.