ЕС осудил Иран за ракетные обстрелы военных баз США в Ираке

В Евросоюзе хотят спасти ядерное соглашение с Ираном.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил иранскую ракетную атаку на военные базы с силами США в Ираке и призвал остановить "спираль насилия" в регионе.

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Как сообщает DW, с соответствующим заявлением он выступил перед журналистами в среду, 8 января.

"Последние ракетные атаки на авиабазы в Ираке, используемых силами США и коалиции, в частности европейскими силами, являются очередным примером эскалации и противостояния, которое нарастает", - заявил Боррель.

Он также пригласил иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель для переговоров.

В то же время председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала стороны конфликта к немедленному прекращению огня и возобновлению диалога.

Во время совместного с Боррелем брифинга перед отъездом в Лондон она заявила, что обсудит эту ситуацию с британским премьером Борисом Джонсоном.

Также фон дер Ляйен заявила, что она и Боррель будут продолжать работу для спасения ядерного соглашения с Ираном, несмотря на заявление Тегерана о намерении начать неограниченное обогащение урана.

Как сообщал УНИАН, более десяти ракет были выпущены в среду, 8 января, на военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и провел совещание с силовиками.