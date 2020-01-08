ЕС осудил Иран за ракетные обстрелы военных баз США в Ираке
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил иранскую ракетную атаку на военные базы с силами США в Ираке и призвал остановить "спираль насилия" в регионе.
Читайте такжеИран пригрозил нанести удары по Израилю и ОАЭ
Как сообщает DW, с соответствующим заявлением он выступил перед журналистами в среду, 8 января.
"Последние ракетные атаки на авиабазы в Ираке, используемых силами США и коалиции, в частности европейскими силами, являются очередным примером эскалации и противостояния, которое нарастает", - заявил Боррель.
Он также пригласил иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель для переговоров.
В то же время председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала стороны конфликта к немедленному прекращению огня и возобновлению диалога.
Во время совместного с Боррелем брифинга перед отъездом в Лондон она заявила, что обсудит эту ситуацию с британским премьером Борисом Джонсоном.
Также фон дер Ляйен заявила, что она и Боррель будут продолжать работу для спасения ядерного соглашения с Ираном, несмотря на заявление Тегерана о намерении начать неограниченное обогащение урана.
Как сообщал УНИАН, более десяти ракет были выпущены в среду, 8 января, на военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.
Сообщалось, что президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и провел совещание с силовиками.