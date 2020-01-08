Иран ввел истребители в воздушное пространство Ирака
05:01, 08 января 2020Мир
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Информацию об этом распространили государственные СМИ.
REUTERS
Истребители ВВС Ирана вошли в воздушное пространство Ирака после серии ракетных ударов по американским базам в этой стране.
Об этом сообщил в Twitter шеф тегеранского бюро NBC News Али Арузи.
По его словам, информацию распространили государственные СМИ. Перед этим он сообщал о поднятии иранской боевой авиации в воздух.
State media reporting Iranian fighter jets have entered Iraq airspace #iran#Soleimani#war— Ali Arouzi (@aliarouzi) January 8, 2020
Как сообщал УНИАН, более десяти ракет были выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.
Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и провел совещание с силовиками.
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