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Иран ввел истребители в воздушное пространство Ирака

05:01, 08 января 2020
Мир
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REUTERS

Об этом сообщил в Twitter шеф тегеранского бюро NBC News Али Арузи.

По его словам, информацию распространили государственные СМИ. Перед этим он сообщал о поднятии иранской боевой авиации в воздух.

Как сообщал УНИАН, более десяти ракет были выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и провел совещание с силовиками.

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Теги: #США#Ирак#Иран#истребители