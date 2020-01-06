Трамп пригрозил Ираку "невиданными ранее санкциями"

Дональд Трамп напомнил, что в Ираке американцы используют авиабазу, на строительство которой были потрачены миллиарды долларов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду санкциями после решения иракского парламента, потребовавшего вывести с территории страны американские войска.

По его словам, за это Багдаду могут грозить жесткие санкции, пишет Reuters.

"У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов, еще задолго до меня. Мы не уйдем, если только они не расплатятся с нами", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что если Ирак попросит американских военных уйти, и сделает это не очень дружелюбно, "мы введем против них такие санкции, каких они не видели никогда в жизни. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими".

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Как сообщал УНИАН, иракский парламент проголосовал за вывод американских войск с территории страны после громкой ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против "Исламского государства" в Ираке.

Военный советник Верховного лидера Ирана генерал-майор Хоссен Деган заявил, что реакция Тегерана на убийство армией США влиятельного генерала будет "наверняка военной".

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распространили совместное заявление, в котором призывают Иран отказаться от силовых акций.