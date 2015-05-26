В Эстонии разработали портативное бомбоубежище, которое выдерживает 155-миллиметровые снаряды

Приобрести и установить их могут все желающие, говорится в сюжете ТСН.

"Это бомбоубежище было разработано для защиты от 155-миллиметровых военных боеприпасов. Мы только что протестировали его против различного оружия, начиная от 81-миллиметровых снарядов, заканчивая крупнейшими – 155-миллиметровыми. И, как видите, никакого вреда", - рассказывает Питер Кирсти, соразработчик портативного бомбоубежища.

Модуль хранилища весит около двух тонн. Его можно перевозить на обычном грузовике. Для установки не требуется никакого специального оборудования. Единственное, что понадобится – строительный экскаватор, чтобы вкопать бомбоубежище в землю.

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"Установка конкретно этого бомбоубежища длилась полтора часа. Это от момента, когда мы начали выгружать его из грузовика, и заканчивая, когда все было готово и люди могли заходить внутрь", - говорит Кирсти.

В этом хранилище - 12 коек. Но их количество определяет сам клиент. Если мест для спанья меньше, предлагают заполнить пространство другими удобствами – например, холодильником, генератором.

На фоне конфликта в Украине эта разработка имеет спрос, хотя проектировать ее изобретатели начали еще до начала событий на Донбассе.

Портативные бомбоубежища заинтересовали не только страны Восточной Европы, но и значительно более дальние - Саудовскую Аравию, Индию, Египет. Стоит такая землянка - в среднем 18 тысяч евро. Цена зависит от количества кроватей и удобств в середине.