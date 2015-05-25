Фотографы создали самую большую панораму в мире (видео)

Она состоит из 70 тысяч фотографий, сделанных на горе Монблан — второй после Эльбруса самой высокой горе Европы. Об этом сообщает «Медуза».

Снимки были сделаны на высоте в 3500 метров. С 24 октября по 2 ноября 2014 года они провели 35 часов на горе, снимая фотографии при температурах от -10 до +5 градусов. Еще 2 месяца заняла постобработка.

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Разрешение финальной панорамы — 35 гигапикселей. Создатели гигантской фотографии утверждают, что если распечатать ее на бумаге, она займет площадь футбольного поля.

Посмотреть на финальную панораму можно на сайте проекта. В интерактивном плеере можно приближать отдельные участки фотографии и «перемещаться» по снимку.