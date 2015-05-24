Кадыров стал почетным лидером чеченского отделения "Ночных волков"

Глава республики Рамзан Кадыров стал почетным лидером отделения, передает ТАСС.

"Я с удовольствием принял предложение стать почетным лидером отделения, так как полностью разделяю идеи и цели мотоклуба. Все члены отделения подписали присягу "Ночных волков" и получили из рук Александра Залдостанова кожаные жилеты с символикой. Он отметил, что наш союз зародился и окреп в период, когда народ Крыма решал вопрос возвращения в родную Россию. Мы вместе поддержали жителей Крыма", - написал Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

По его словам, Залдостанов ("Хирург") - настоящий патриот, который "всегда появляется там, где требуется поддержка крепких и волевых парней, искренне любящих Отечество".

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Республиканское отделение мотоклуба получило название "Ночные волки - Грозный". Кроме главы Чечни, в клуб вступили также руководитель администрации главы и правительства республики Магомед Даудов и мэр Грозного Ислам Кадыров. Всего в чеченском отделении 18 участников.

Делегация мотоклуба прибыла в республику накануне. После встречи в аэропорту колонна мотоциклистов во главе с Рамзаном Кадыровым и Александром Залдостановым двинулась к центру Грозного.

8 мая региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмат-Хаджи Кадырова закупил 16 мотоциклов для республиканского отделения байкерского клуба. О создании в Грозном отделения "Ночных волков" было объявлено в августе прошлого года.